Politie mag nu ook tijdens coronacrisis bodycams gebruiken: “Samenscholingen zijn makkelijker te bewijzen mét beelden” Sabine Van Damme

24 maart 2020

06u31 0 Gent Om de federale maatregelen omtrent corona te kunnen afdwingen, mag de Gentse politie sinds gisteren gebruikmaken van 14 bodycams. Het vaststellen van ‘samenscholingen’ en het controleren van gesloten winkels en horecazaken is immers niet eenvoudig. “Het is op vraag van de korpschef dat we deze maatregel invoeren”, zegt de burgemeester.

De Gentse politie had al bodycams, maar die mochten enkel gebruikt worden in specifieke omstandigheden. In de Overpoortstraat, tijdens de Gentse Feesten, op grootschalige evenementen en op betogingen. Nu mogen de ‘coronaploegen’ constant gebruik maken van de bodycams.

“Die maatregel zal gelden zolang het federale noodplan van kracht is”, legt burgemeester Mathias De Clercq uit. “Het zijn ook specifiek de ploegen die de coronamaatregelen moeten controleren, die de camera’s zullen dragen. Die bodycams kunnen de bescherming van de rechten van zowel de politieambtenaren als die van de burgers die bij een interventie met de politie in aanraking komen, vergemakkelijken. Het gebruik van bodycams laat toe om de feiten te controleren en de handelswijze van de politie te verantwoorden.” De regels blijven wel gelijk. De politie moet duidelijk melden aan de betrokken burgers dat er gefilmd wordt.

Moeilijke werkomstandigheden

Het permanent gebruik van de bodycams komt er op vraag van de korpschef. Het zijn momenteel moeilijke omstandigheden voor de politie om in te werken. Samenscholingen ‘bewijzen’ is bijvoorbeeld niet eenvoudig zonder beelden. Ook het bewijzen van het al dan niet ‘open’ zijn van winkels en horecazaken is makkelijker met beelden.

De politie van Gent experimenteerde voor het eerst met bodycams tijdens de Gentse Feesten van 2018. Toen werden vier bodycams gebruikt. Het type bodycam dat nu wordt gebruikt is wel een ander type, het zijn namelijk dezelfde toestellen als diegene die de Antwerpse politie. De eerste toestellen in Gent werden centraal op de borst gedragen, de Antwerpse modellen zijn ter hoogte van de schouder bevestigd.

De beslissing over de bodycams werd gisteren toegevoegd als hoogdringende maatregel aan de agenda van de gemeenteraad, want ze werden gisteren ook al meteen gebruikt. De Gentse politie beschikt nu in totaal over 14 camera’s.