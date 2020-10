Politie legt zondagochtend om 4.30 uur feestje na theatervoorstelling stil en schrijft 30 coronaboetes uit Didier Verbaere Wim Naert

10u19 0 Gent De politie heeft zondagochtend om 4.40 uur een feestje in ArtCube aan de Hurstweg in Gent stilgelegd. Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden en 30 aanwezigen kregen een corona boete van 250 euro.

Een studentenvereniging had toelating van de stad om een theatervoorstelling te organiseren in ArtCube. Dat is een oude textielfabriek die werd omgebouwd tot vier feestzalen. De voorstelling zelf verliep zonder problemen. Maar om 4.30 uur waren een aantal van de studenten of aanwezigen nog een feestje aan het bouwen. De politie kwam ter plaatse en legde het feestje stil. Eén persoon werd bestuurlijk aangehouden en er werden 30 coronaboetes van 250 euro uitgeschreven aan de aanwezigen.