Politie komt tussen in huiselijke ruzie maar geen gewonden Didier Verbaere

29 december 2019

15u33 1 Gent De politie van Gent kwam zondagmiddag tussen in een huiselijke twist in een woning op de Heernislaan. Daar vielen harde woorden en sneuvelde ook huisraad, maar niemand raakte gewond.

De politie kreeg zondagmiddag melding van zware huiselijke ruzies in een woning aan de Heernislaan in Gent. Naast harde woorden sneuvelde er ook heel wat huisraad. Een 100 en MUG kwamen in bijstand. “Er is een onderzoek gaande naar strafbare feiten maar we hebben enkel weet van materiële schade. Omdat er een voorgeschiedenis van geweld tussen de partners is, hebben we preventief de medische diensten ter plaatse gestuurd, maar er vielen geen gewonden”, zegt commissaris Bart De Cocker van de politiezone Gent. De agenten bemiddelden ter plaatse en konden de rust weer terugbrengen.