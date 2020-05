Politie klist laagvlieger die 191 kilometer per uur rijdt op John F. Kennedylaan: “Hallucinant en onaanvaardbaar” Cedric Matthys

05 mei 2020

15u55 0 Gent De Gentse politie heeft maandag op vier locaties snelheidscontroles gehouden. Hoewel er nog steeds opvallend weinig verkeer op de weg is, rijden heel wat bestuurders te snel. 12 personen riskeren hun rijbewijs te verliezen.

“We voeren de strijd tegen snelheidspiraten verder op", zegt Mathias De Clercq (Open VLD). De burgemeester van Gent vindt de snelheden die maandag gemeten zijn “hallucinant en onaanvaardbaar”. De politie controleerde op de John F. Kennedylaan, de Land Van Waaslaan, de Koopvaardijlaan en de Oudenaardsesteenweg. De frappantste overtreding viel te betreuren op de John F. Kennedylaan. Daar reed een laagvlieger met 191 kilometer per uur, meer dan 100 kilometer per uur te snel. Op de Koopvaardijlaan kliste de politie dan weer een bestuurder die 105 kilometer per uur reed, terwijl de maximaal toegestane snelheid daar 50 kilometer per uur is. “Deze cijfers tonen nog nogmaals aan dat we moeten blijven inzetten op verkeersveiligheid", vertelt De Clercq tot slot.