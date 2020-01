Politie klist bestuurder die 105 km/uur rijdt in bebouwde kom Wouter Spillebeen

17 januari 2020

17u59 0 Gent Bij controleacties donderdagnamiddag en -nacht kliste de Gentse politie meer chauffeurs die positief testten op drugs dan op alcohol. Daarnaast verloor een chauffeur die meer dan het dubbele van de toegelaten 50 kilometer per uur reed zijn rijbewijs.

Tussen 14 en 22 uur stelde de politie zich op in de Heerweg-Noord en de Nieuwevaart. Elf chauffeurs vlogen op de bon omdat ze geen veiligheidsgordel droegen en dertien chauffeurs waren met hun gsm bezig. Die bestuurders krijgen een boete van 116 euro. Tegelijk controleerde de politie de snelheid van 1.948 wagens die voorbij de controleposten reden. In de Heerweg-Noord reden slechts acht chauffeurs te snel, in de Nieuwevaart waren dat er 46. Een laagvlieger die aan een snelheid van 108 kilometer per uur voorbij de camera passeerde, werd onderschept door de motorrijders van de politie. Hij komt in aanmerking voor de intrekking van zijn rijbewijs.

Op de John F. Kennedylaan controleerde de politie intussen vrachtwagens. Van de vijftien gecontroleerde transporten, waren twee chauffeurs niet in orde met de rij- en rusttijden. Bij drie wagens was de ladingzekering niet in orde, twee vrachtwagens vertoonden technische gebreken en een voertuig was te hoog en te lang.

Tussen 21.30 uur en 2 uur ’s nachts verplaatste de politie zich naar de Wiedauwkaai, de New Orleansstraat en Dok-Noord. Daar werden 375 chauffeurs gecontroleerd op alcohol en drugs. Negen chauffeurs testten positief op drugs en zeven chauffeurs hadden een klas te veel op.