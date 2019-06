Politie-inspecteur die man neerschoot in Nieuw-Gent doorverwezen naar de correctionele rechtbank Jeroen Desmecht en Wouter Spillebeen

07 juni 2019

21u10 0 Gent Een politie-inspecteur die in juni 2018 een 33-jarige man neerschoot in Nieuw-Gent, is vrijdag doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Dat meldt Jetze Landuyt, advocaat van het slachtoffer.

“We gaan kijken of we nog in beroep gaan tegen die kwalificatie bij de kamer van inbeschuldigingstelling”, reageert Landuyt, die een zwaardere kwalificatie wil voor de feiten. “Hij heeft mijn cliënt tenslotte onterecht neergeschoten.”

In juni 2018 schoot de politie in de wijk Nieuw-Gent de passagier van een auto neer. Volgens de eerste vaststellingen van het parket meldden verschillende getuigen toen onafhankelijk van elkaar dat de man agressief was en mensen bedreigde met een mes. Daarna zou hij in een wagen gesprongen zijn en de jonge bestuurster ook bedreigd hebben. Er werd gedacht dat hij haar gijzelde.

“Maar daar klopt niets van”, getuigde de vrouw, die al enkele jaren een relatie heeft met de man, later die week anoniem in het VTM-Nieuws. “Op het moment van de feiten waren we op weg naar de dokter. Ik reed zelf, ik zat achter het stuur. Op een bepaald moment stonden we stil voor de rode lichten en uit het niets, zonder waarschuwing, werden we beschoten”, vertelt ze. “Hij had helemaal geen mes vast, er was geen enkele aanleiding om te schieten.”

De dertiger werd na de feiten in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het voorval. Hij werd niet aangehouden, én vertelde volgens zijn advocaat hetzelfde verhaal als zijn vriendin. “Hij heeft op geen enkel ogenblik iemand bedreigd. Hij had ook op geen enkel moment een mes vast.”