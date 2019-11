Politie houdt opvangboot Reno in de gaten na brand in Bilzen Sabine Van Damme

12 november 2019

09u35 0 Gent De lokale politie van Gent én de scheepvaartpolitie gaan het opvangponton Reno extra in de gaten houden. Dat gebeurt op vraag van Fedasil, na de aangestoken brand in het opvangcentrum van Bilzen.

De Reno lag in 2016 al eens aan de Rigakaai in Gent, en dat verliep toen probleemloos. Maar nadat afgelopen weekend een opvangcentrum voor asielzoekers moedwillig in brand werd gestoken, en zeker na de positieve reacties daarop op sociale media, wordt hier in Gent het zekere voor het onzekere genomen. De Reno is nog niet bewoond, pas begin december wordt de boot in gebruik genomen. Maar ook het opvangcentrum in Bilzen was niet bewoond. En dus zal de politie extra patrouilleren rond de Reno, die wel al aan de Rigakaai ligt. De mensen van Fedasil stomen de boot momenteel klaar voor maximum 250 bewoners.

