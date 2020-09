Politie houdt klopjacht op twee voortvluchtige inbrekers: “Ze reden in op een geparkeerde wagen en zetten het daarna op een lopen” Cedric Matthys & Wim Naert

10 september 2020

22u29 164 Gent In het dorp van Sint-Denijs-Westrem heeft de politie van Gent een grote klopjacht gehouden. De politie zocht er naar twee voortvluchtigen. Twee inbrekers konden direct opgepakt worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Een van onze inspecteurs, die op dat moment niet van dienst was, had een verdacht voertuig met Franse nummerplaat opgemerkt”, laat de woordvoerder van de Gentse politie weten. “Onze ploegen kwamen ter plaatse en wilden de wagen onderscheppen. Daarop nam de bestuurder de vlucht en reed in op een geparkeerde wagen. Die werd tegen de gevel van de Sint-Paulusschool gekatapulteerd.”

Na het ongeluk zetten de vier inzittenden het op een lopen. Twee van hen, mannen met de Slowaakse nationaliteit, werden niet veel later gevat. Ze konden vrijwel meteen gelinkt worden aan een inbraak in Sint-Martens-Latem. De twee andere inzittenden zijn momenteel nog op de vlucht, maar worden met man en macht gezocht. “We hebben zowel onze helikopter als de speurhonden ingezet”, klinkt het bij de politie. “We zijn vrijwel zeker dat de twee personen zich binnen onze perimeter bevinden.” Na middernacht waren de twee mannen echter nog niet aangetroffen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.