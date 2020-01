Politie houdt klopjacht na overval op apotheek aan Heldenplein in wijk Malem Didier Verbaere

17 januari 2020

18u18 30 Gent Op het Heldenplein in Gent is apotheek Malem vrijdag omstreeks 16.30 uur overvallen. Meerdere daders gingen er na bedreigingen met een wapen met de inhoud van de kassa vandoor. De politie houdt momenteel een zoektocht in de buurt.

Omstreeks 16.30 uur stapten meerdere daders binnen in de apotheek Malem op het Heldenplein in Gent. Onder bedreiging van een wapen gingen ze er met de inhoud van de kassa vandoor. “Het is niet zeker of het om nepwapens of echte wapens ging. Maar er werd niemand gewond bij de overval”, zegt woordvoerder Matto Langeraert van de Gentse politie.

De daders sloegen na de overval op de vlucht met de inhoud van de kassa en de politie startte een klopjacht in de omgeving. Daarbij kregen ze hulp van een helikopter. “De kinderen in de naschoolse opvang van twee nabijgelegen schooltjes werden preventief binnen gehouden, maar mochten ondertussen allemaal naar huis”, aldus Matto Langeraert.