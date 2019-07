Politie helemaal klaar voor 10 dolle dagen “Wij zijn aanspreekbaar voor iedereen” Sabine Van Damme

18 juli 2019

14u27 0 Gent De politie is helemaal klaar voor 10 dagen Gentse Feesten. Het veiligheidsniveau wordt dit jaar niet opgetrokken naar 3, maar de maatregelen blijven grotendeels dezelfde. Een cameranetwerk houdt de hele zone in de gaten, 8 poorten sluiten de binnenstad af voor doorgaand verkeer.

In principe is het simpel. Hou uw manieren en doe een beetje normaal, en dan krijgt je geen problemen in de Feestenzone. Het terreurniveau is gezakt, maar ‘oorlogje’ spelen in een nep-legeruniform met namaakgeweren blijft een slecht idee. De politie monitort de Feestenzone 24 uur op 24, met een cameranetwerk. Wordt er ergens een probleem gespot, dan wordende patrouilles op straat daar onmiddellijk naartoe gestuurd. Hoeveel flikken er actief zijn wordt niet gezegd, maar het zijn er veel, zowel in uniform als in burger.

“Onze Nederlands collega’s patrouilleren dit jaar niet mee”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Er zijn wel Nederlanders actief bij de scheepvaartpolitie, die uiteraard ook actief zal patrouilleren. Buiten de 8 poorten die de stad afsluiten, doen we heel wat controles op de toegangswegen. Dat zal niet meer zo opzichtig gebeuren als de voorbije jaren, met het zwaar geschut goed zichtbaar. Maar de controles zullen er wel degelijk zijn. Ook zwalpende fietsers zullen van de baan worden gehaald.”

De politie raadt nog steeds af met rugzakken rond te lopen, maar weet ook dat dat op een evenement als de Gentse Feesten eigenlijk geen haalbare zaak is. “We krijgen ook geregeld steun van de politiehelikopter, er is bijstand van de federale politie, en indien nodig kunnen we ook beroep doen op een explosievenhond. We zijn dus op alles voorbereid”, aldus Langeraert. “Maar we willen vooral dat iedereen weet dat de politie aanspreekbaar is, zowel op straat als op het commissariaat. Is er een probleem, laat het weten. Daarvoor zijn we er, voor iedereen.”