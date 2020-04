Politie hangt briefje bij Würst: “De brandweer heeft zich toegang moeten verlenen tot uw pand. M.v.g.” Sabine Van Damme Joeri Seymortier

21 april 2020

17u57 4 Gent Vreemd zicht aan de Groentenmarkt. Aan het bekende restaurant Würst hing een briefje van de politie, waarop staat dat ze de voorbije nacht zijn binnen geweest in de zaak. “Het alarm ging af en de zaakvoerder was niet te bereiken”, luidt de uitleg.

“Beste, (sic) stelde deze nacht vast dat er een alarm afging in uw pand. Hierbij heeft de brandweer zich toegang moeten verlenen tot het pand teneinde nazicht te verrichten. M.v.g.” Dat vreemde briefje, voorzien van een handtekening en het logo van de politie, hing dinsdagmiddag aan de deur bij Würst.

“Misschien vreemd, maar het klopt wel”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “De voorbije nacht omstreeks 3 uur was er een melding van een alarm dat al ruim een half uur afging. We hebben de eigenaar proberen bereiken, maar die gaf niet thuis. Uiteindelijk is de brandweer inderdaad binnengegaan in het pand om het te controleren en het alarm af te leggen. Daarna is de zaak uiteraard opnieuw afgesloten, en werd het briefje aan het raam achtergelaten. De eigenaar is op de hoogte intussen en is ter plaatse geweest, maar vergat het briefje weg te halen.”