Politie haalt met getrokken wapens nietsvermoedende reizigers uit trein: "Ik moest mijn handen boven mijn hoofd houden"

14 oktober 2019

11u14 92 Gent Reizigers die zondagavond op de IC-trein van Brussel naar Brugge zaten, zullen dat ritje niet snel vergeten. Toen ze rond 23.40 uur aankwamen in Gent-Sint-Pieters, moesten ze een voor een uitstappen. Op het perron stonden gewapende agenten. Zij waren op zoek naar een man met een pistool.

“De gemaskerde agenten hadden grote wapens bij”, steekt ooggetuige Olivier Goessens van wal. Hij was een van de personen die de politie zondagavond onder schot hield in het station van Gent-Sint-Pieters. “Ik stapte -onbewust- met mijn handen in de zakken uit de trein, maar de politie riep dat ik mijn handen in de lucht moest houden. Erg intimiderend allemaal. Het leek alsof ik in een Amerikaanse film beland was. Ik weet nog steeds niet wat er de hand was.”

Probleem met deuren

“Toen de trein stopte in Gent-Sint-Pieters bleven we abnormaal lang staan”, vult een anonieme bron aan. “De trein had al wat vertraging en ik was onderweg naar Brugge. Eerst riep de conducteur op een rustige toon om dat er een probleem was met de deuren. Hij zou alle deuren apart moeten openmaken. Vijf minuten later kregen we echter te horen dat we allemaal vooraan moesten afstappen. Aan zijn stem hoorden we dat de conducteur duidelijk van zijn melk was. Ik had daarenboven op dat moment al agenten zien lopen op het perron. Ik was er niet erg gerust in. Na afloop heb ik naar mijn vrouw gebeld om mij te komen halen in Gent. De eerste weken stap ik niet meer op een trein.”

Alarmpistool

Intussen liet het parket van Brugge weten dat er wel degelijk een grondige aanleiding was voor het optreden van politie. Een reiziger merkte op dat iemand op de trein een pistool bijhad in zijn rugzak. Die persoon lichtte de politie in. Zij namen het zekere voor het onzekere. “Hoewel de man niemand bedreigd had”, zegt het parket, “moesten we kordaat reageren. De politie had wel een beschrijving van de man doorgekregen, maar kon onmogelijk exact weten wie ze moesten zoeken. Daarom vroegen ze aan de reizigers om met de handen boven het hoofd de trein te verlaten. Gelukkig bleek het uiteindelijk om een alarmpistool te gaan.”