Politie haalt 50 overtreders uit water in Blaarmeersen: “Waarom mag je tijdens deze mooie nazomer niet zwemmen?” Cedric Matthys

15 september 2020

18u20 18 Gent De Gentse politie heeft dinsdagnamiddag 50 zwemmers uit het water in de Blaarmeersen moeten halen. Hoewel de overtreders geen GAS-boete kregen, is zwemmen er toch verboden. “Waarom zet de stad Gent op deze mooie septemberdagen geen redders in?", vraagt Anneleen Van Bossuyt, fractieleider voor N-VA Gent, zich af.



Wie tot voor kort in de Blaarmeersen wou zwemmen, moest vooraf een plaats reserveren. Nu het zomerseizoen officieel voorbij is, voerde de stad dat systeem af. Er zijn geen redders meer en zwemmen is officieel verboden. Het water is afgezet met lint, maar dat werd dinsdagnamiddag massaal genegeerd. “We hebben een 50-tal zwemmers uit het water moeten halen”, bevestigt politiewoordvoerder Liesbeth De Pauw. “Zwemmen mag niet meer, maar we beseffen dat het met deze hoge temperaturen niet eenvoudig is. Gelukkig verlieten de overtreders op eigen houtje het water. We hebben dan ook geen boetes uitgeschreven.”

Flexibel systeem

N-VA Gent liet intussen weten niet te begrijpen waarom de stad ook op mooie septemberdagen geen redders inzet. “Tijdens nazomerdagen met temperaturen tot 30 graden zou zwemmen toch moeten kunnen", zegt Anneleen Van Bossuyt, fractieleider voor N-VA Gent. “Het is aan de stad om een flexibel systeem op te zetten zodat de Gentenaars er ook op dagen als vandaag terecht kunnen. We vragen niet dat de redders er de hele dag door zijn zoals tijdens de grote vakantie. Maar een stuk van de namiddag en vooravond, de woensdagnamiddag, de weekendnamiddagen, dat moet toch haalbaar zijn.”

Start academiejaar

Eline Creve, woordvoerster van schepen van sport Sofie Bracke (Open Vld), reageert dat er wel degelijk gezocht is naar een oplossing. “We hebben vorige week samen met Farys (de beheerder van de Blaarmeersen, nvdr.) gekeken of het mogelijk was om toch nog redders te voorzien. Maar dat zijn veelal jobstudenten en gezien de start van het academisch jaar was dat niet evident. We kregen het spijtig genoeg niet rond zonder de continuïteit in onze zwembaden te onderbreken. We moeten samen met Farys bekijken hoe we in de toekomst nog flexibeler kunnen inspelen op deze noden.”