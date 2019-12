Politie Gent krijgt award voor pioniersrol bij Zorgcentrum na Seksueel Geweld Sabine Van Damme

16 december 2019

14u55 9 Gent De Gentse politie heeft een award gekregen voor het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. De CPL-award beloont opmerkelijke projecten van lokale en federale politiediensten.

Circle of Police Leadership (CPL) reikte - samen met Uitgeverij Vanden Broele – de CPL-Award voor de eerste keer uit in 2017. Nu vond de tweede uitreiking plaats. Er werden in totaal 45 projecten ingediend, verspreid over 6 verschillende categorieën. Een jury nomineerde 3 projecten per categorie, en in de categorie ‘netwerk- en partnershipproject’ mocht Gent de prijs mee naar huis nemen. Ze kaapten die weg met het project Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Dat centrum in het UZ vangt vrouwen op na aanranding of verkrachting, en geeft hen daar ter plaatse alle nodige hulp en zorg. Het is een samenwerking tussen het ziekenhuis, de lokale politie, het parket en de door het parket aangestelde DNA-laboratoria. Er zijn momenteel drie ZSG’s in België, naast Gent hebben ook Luik en Brussel er één.

De Gentse politie leidde zedeninspecteurs op en engageerde zich ook voor slachtoffers in andere politiezones binnen het gerechtelijk arrondissement. De zedeninspecteurs zorgen voor het verhoor van het slachtoffer, het contact met het parket, de inbeslagname van stalen en kledij en eventueel de begeleiding van het slachtoffer naar huis of naar een opvangplek. Het pilootproject ZSG in Gent loopt nog tot 31 december, maar nu al staat vast dat het centrum blijft bestaan.