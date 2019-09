Politie geeft voortaan ‘nazorg’ voor jongeren die zijn opgepakt, en hun ouders Sabine Van Damme

17 september 2019

15u57 0 Gent Een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen jongeren op het Henry Storyplein, eindigde half juli voor 39 jongeren in de cel. Een bezorgde moeder sprak op Facebook van racisme en buitensporig machtsvertoon. Intern onderzoek toonde dat de politie correct handelde, maar voortaan zal toch in ‘nazorg’ voorzien worden voor jongeren en hun ouders.

Een voetbalwedstrijd op het Henry Storyplein tussen een groep uit Gent en een ploeg uit Aalst eindigde na een lelijke tackle in een vechtpartij. De jongeren uit Aalst zaten die van Gent achterna. Eentje belde in paniek de hulpdiensten en sprak van messen. De politie kwam ter plaatse en kreeg te horen dat de jongeren de tram richting station hadden genomen. Die tram werd tegengehouden, en alle jongeren die aan de persoonsbeschrijving konden voldoen, werden van het voertuig gehaald. Omdat in de ploeg uit Aalst vooral jongeren van Afrikaanse origine speelden werden dus hoofdzakelijk zware jongeren van de tram gehaald. Omdat er zich een hele meute kijklustigen rond het gebeuren had verzameld, werden 42 jongeren op een bus geladen. Drie – blanke – meisjes mochten meteen weer beschikken omdat zij volgens de tramchauffeur al eerder waren opgestapt dan de grote groep, en dus niks met het gebeuren te maken hadden. De groep werd naar Ekkergem gebracht, gefotografeerd met hun rijksregisternummer, en opgesloten in twee groepscellen. De ouders werden verwittigd, en werden meermaals op de hoogte gehouden van de situatie door de politie.

De PVDA maakte er een zaak van op het stadhuis, en dus gaf de burgemeester toelichting over het intern onderzoek dat nadien werd gevoerd. “De klacht van de moeder op Facebook over racisme en overmatig machtsvertoon blijkt dus niet te stroken met de waarheid, zo heeft het intern onderzoek uitgewezen, al begrijpen we haar bezorgdheid wel”, klinkt het bij de burgemeester en de korpschef. “Ja, de politie had wapens bij, omdat er sprake was van messen in de noodoproep. Maar die wapens zijn nooit expliciet getoond en al zeker nooit gericht. De politie is kordaat maar zacht omgegaan met de situatie, en heeft correct gehandeld op basis van de beschikbare informatie. De vrijheidsberoving heeft inderdaad een serieuze impact op die jongeren en hun familie, maar de situatie noodzaakte die wel. Toch zullen we voortaan voorzien in nazorg voor jongeren die in aanraking komen met de politie, en hun aanverwanten. Daar zal de dienst slachtofferbejegening voor instaan.”