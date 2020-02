Politie gaat extra controleren op parkeren in woonerven Cedric Matthys

14 februari 2020

17u48 0 Gent In woonerven is parkeren verboden. Toch kregen er vorig jaar 581 bestuurders een proces-verbaal voor. De Gentse politie trapt daarom volgende week een grote campagne op gang.

“Een groot deel van de Gentse binnenstad is autovrij gebied”, legt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie, uit. “In deze woonerven gelden bijzondere verkeersregels. Je moet niet alleen een vergunning om erin te mogen rijden. Ook is de snelheid voor alle voertuigen beperkt tot 20 km per uur en is parkeren er verboden.” Dat laatste vormt vooral in de Lange Kruisstraat, Groentenmarkt, Grote Huidevettershoek en de Predikherenlei een probleem. De Gentse politie gaat daarom volgende week extra controleren. Wie parkeert in het woonerf riskeert een boete van 58 euro. Laden en lossen mag uiteraard wel.