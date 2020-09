Politie flitst bijna één wagen per minuut in Heilig-Hartwijk: “Waar blijven de extra vluchtheuvels?” Cedric Matthys

23 september 2020

14u18 0 Gent Als de Gentse politie anoniem flitst in de Heilig-Hartwijk nabij Dampoort gaat bijna één wagen per minuut op de bon. Dat blijkt uit cijfers die schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) opvroeg. “Gevaarlijk rijgedrag is een toenemend probleem in de wijk", zegt raadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA).

De verkeersveiligheid in de Heilig-Hartwijk beroert de Gentse gemeenteraad al langer, maar dinsdagavond in commissie lag het onderwerp opnieuw op tafel. Raadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) vroeg schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) uit over de cijfers. “Van overdreven snelheid tot optrekken met gierende banden: gevaarlijk rijgedrag is volgens de buurtbewoners een toenemend probleem”, zei Van Bossuyt. “Waarom wordt er geen zone 30 ingevoerd? En waar blijven de extra vluchtheuvels?”

2.877 voertuigen geflitst

Watteeuw erkende het probleem. “Bij anonieme controles in de periode van april 2018 tot november vorig jaar werden er in totaal 2.877 voertuigen geflitst”, zei hij. “Gemiddelde reeds 12 procent er te snel. Dat percentage lijkt misschien laag, maar in absolute cijfers komt het neer op 47 wagens per uur, of bijna één wagen per minuut. Het is dan ook belangrijk dat onze politie er actief blijft. De Toekomststraat staat op onze lijst met prioritaire locaties. Hier blijven we vaak anoniem flitsen.”

Verder gaf de schepen aan er aan het mobiliteitsplan voor de wijk volop gewerkt wordt. De stad deed een oproep om ideeën te verzamelen rond het verkeer in de buurt en daar kwamen bijna 2700 reacties op. “Met die signalen zijn onze diensten volop aan de slag”, zei Watteeuw. “In november leggen we een mogelijk scenario op tafel. Het kan goed zijn dat de zone 30 uitgebreid wordt of er meer vluchtheuvels komen, maar ik wacht het inspraaktraject met de buurt af.”