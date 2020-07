Politie en technische recherche onderzoeken gewelddadig incident in Kongostraat Didier Verbaere

04 juli 2020

09u51 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Gent De politie en de technische recherche onderzochten zaterdagochtend een gewelddadig incident in Kongostraat. Daar werd in een appartement afgelopen nacht om 5 uur melding gemaakt van een hevige ruzie. Over mogelijke slachtoffers en omstandigheden zal het Parket later communiceren.

Een deel van het voetpad in de Kongostraat tussen de kantoren van de VDAB en een woning met drie appartementen op nummers 11,13 en 15 werd afgespannen met politielint en de technische recherche voerde een sporenonderzoek uit in het gebouw. De politie voerde ook een buurtonderzoek in de straat. Volgens buren hadden de agenten het over ‘zwaarwichtige feiten’.

“Ik werd vannacht wakker door een hevige ruzie. Ik dacht aan wat zatlappen op straat en schonk er verder geen aandacht aan. Maar toen ik vanochtend wakker werd, stond de hele straat vol agenten. Ik vermoed dat de ruzie slecht is afgelopen”, zegt een overbuurvrouw. Over wat er zich precies afspeelde en of er slachtoffers vielen, zal het Parket later vandaag meedelen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.