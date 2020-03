Politie en burgemeester hebben het gehad met wie zich niet aan de regels houdt Sabine Van Damme

29 maart 2020

18u08 0 Gent Gisteren en vandaag troepten opnieuw mensen samen aan de Graslei of in parken, om samen te voetballen of gewoon wat rond te hangen. Dat mag niet, en de burgemeester én de politie hebben het echt gehad met de overtreders.

Dat laten ze ook duidelijk merken op sociale media. “Voor alle duidelijkheid! De drukte in parken en op pleinen van de afgelopen tijd en dit weekend is en blijft onverantwoord (Graslei - Korenlei - Blaarmeersen - Bourgoyen...), je kan jezelf en anderen besmetten. Hou je aan de regels, de speeltijd is al lang voorbij! Blijf bewegen, niet chillen - enkel wandelen, lopen en fietsen is toegestaan en hou altijd afstand”, klinkt het bij de politie. Burgmeester Mathias De Clercq is blij dat de grote meerderheid zich wel aan de regels houdt, maar wil de overtreders op hun verantwoordelijkheden wijzen. Hij stelt: “Ook dit weekend stellen onze Gentse Flikken weer vast dat er te veel volk in onze parken en op plekken als Gras- en Korenlei aanwezig is. Dit is onverantwoord. Je kunt jezelf en anderen besmetten. Niemand wil een totale lockdown, hou je dus aan de regels. Je mag wandelen, fietsen, joggen, maar keer daarna onmiddellijk terug naar huis. Hou altijd afstand en installeer je niet in een park. De politie blijft aanwezig op het terrein en houdt locaties als de Graslei extra in de gaten. Wie zich niet aan de regels houdt wordt beboet. Dank aan iedereen die zich wél aan de richtlijnen houdt, zo geraken we het snelst van deze crisis vanaf.”