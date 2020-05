Politie doorzoekt al urenlang loods in Brugse Poort Cedric Matthys Wannes Nimmegeers

22 mei 2020

10u33 12 Gent De Gentse politie is al uren bezig met een grote actie in de Brugse Poort. Sinds donderdagnacht is het er een komen en gaan van politiewagens. Wat er juist aan de hand is, weten we voorlopig. Het parket van Oost-Vlaanderen communiceert binnenkort.

In de Drongsesteenweg zijn momenteel tientallen politieagenten in de weer. Op een terrein met garageboxen is een ontdekking gaan, al is het voorlopig niet geweten om wat het gaat. Donderdagnacht kwam naast de politie ook de brandweer ter plaatse. Zij plaatsten ventilatoren, wat erop kan wijzen dat er op de site drugs zou aangetroffen zijn. Al kan dat nog niet bevestigd worden.

Persconferentie

De Brugse Poort is de jongste dagen niet uit het nieuws weg te branden. De stad kondigde een grootschalige actie aan nadat er bij opstootjes tussen drugdealers mensen gewond waren geraakt. Het bestuur heeft net vandaag, om 11 uur, een persconferentie gepland om hun aanpak van de problemen in de Brugse Poort verder uit de doeken te doen.