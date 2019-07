Politie controleert voor derde keer op 8 tijd dagen aan Dok-Zuid: “Het waren weer resultaten om u tegen te zeggen” Jeroen Desmecht

14 juli 2019

13u51 5 Gent Voeten van het gaspedaal aan Dok-Zuid: de boodschap van de Gentse flikken is duidelijk. Voor de derde keer in amper acht dagen tijd ging de politie daar zaterdagavond op zoek naar laagvliegers. De voorbije week werden in de zone 50 nog ‘topsnelheden’ van 138 en 131 kilometer per uur gemeten. Gisteravond passeerde iemand dan weer met 113 kilometer per uur de lens. “Het waren weer resultaten om u tegen te zeggen.”

Behalve aan Dok-Zuid, stond de politie zaterdag ook aan de Luchterenstraat in Drongen. In beide richtingen controleerden de inspecteurs tussen 14.45 uur en 17.15 uur op snelheid. Wat bleek? 105 van de 185 bestuurders reden sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur. Net geen 57 procent dus. Twee bestuurders komen in aanmerking voor een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs, omdat ze sneller reden dan 87 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 112 kilometer per uur.

De politie intercepteerde één motorrijder (88 kilometer per uur) ter plaatse en trok zijn rijbewijs onmiddellijk in voor vijftien dagen. Ze namen ook een brommer (Klasse B) in beslag die met 64 kilometer per uur de lens passeerde.

‘Racebaan’ Dok-Zuid

Voor de de derde keer in amper acht dagen stond de politie aan Dok-Zuid gestationeerd. 1212 voertuigen passeerden daar tussen 19.30 uur en 21 uur de lens (in beide rijrichtingen). 201 bestuurders (16.5 procent) hielden zich niet aan de opgelegde maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

“Het waren weer resultaten om u tegen te zeggen”, schrijft de politie in een persbericht. ”Zes personen komen in aanmerking voor een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs. We hebben ook zeven bestuurders ter plaatse geïntercepteerd. Zij reden respectievelijk 89, 92, 93, 96, 98,109 en 113 kilometer per uur. Alle zeven zijn ze hun rijbewijs nu voor 15 dagen kwijt.”