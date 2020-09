Politie controleert heel weekend op snelheid, drank, drugs en asociaal rijgedrag: 15 rijbewijzen ingetrokken Didier Verbaere

21 september 2020

De politie van Gent hield afgelopen weekend verkeerscontroles op asociaal rijgedrag, snelheid en alcohol en drugs. In de nacht van zaterdag op zondag was er ook een grote CRASH-actie . Dat staat voor Controle Roesmiddelen, Alcohol en Snelheid Handhaven. Het was de eerste soortgelijke actie sinds de coronacrisis.

De eerste actie startte vrijdagavond aan Dok-Zuid en de Port Arthurlaan met een controle op asociaal rijgedrag. In Dok-Zuid reden 71 van de 1.003 bestuurders (7%) sneller dan de toegelaten 50 km/uur. Twee chauffeurs moeten hun rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Eéntje werd zelfs geflitst aan een waanzinnige 115 km/uur in de bebouwde kom. In de Port Arthurlaan werden 491 wagens gecontroleerd. Hier reden 81 (16,50%) chauffeurs te snel waarvan één bestuurder aan 100 per uur werd geflits. Er werden 5 rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen. Drie bestuurders kregen een boete omdat ze geen veiligheidsgordel droegen. Vier chauffeurs vonden het nodig de gsm te gebruiken tijdens het rijden en vlogen daarom op de bon.

Alcohol en drugs

Zaterdagochtend stelde een andere controleploeg zich op aan Dok-Noord. In de vroege uurtjes werden daar 59 bestuurders gecontroleerd op alcohol. Slechts 1 bestuurder had een glaasje te veel op. Bij 4 chauffeurs werd een drugstest afgenomen, 2 van hen testten positief en moeten hun rijbewijs 15 dagen missen.

In de nacht van zaterdag op zondag was er dan de eerste CRASH-actie sinds de coronacrisis. Er werden 24 bestuurders onder invloed van alcohol en 4 onder invloed van drugs geverbaliseerd. Tussen 21.15 uur en 23.15 uur werd gecontroleerd in de Franklin Rooseveltlaan. Op 590 voertuigen reden er 15 te snel (2,5%). De bestuurder van een wagen die aan 106 km/h voorbij de camera racete moet zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Er reden ook 10 bestuurders onder invloed van alcohol. Hier bliezen 6 chauffeurs alarm en werd hun rijbewijs ingehouden voor 3 uur, 2 bliezen positief met inhouding van rijbewijs gedurende 6 uur en 2 bliezen positief en zijn hun rijbewijs gedurende 15 dagen kwijt.

En tussen 1 en 3 uur werd de controlepost opgesteld ter hoogte van de Koopvaardijlaan. Hier legden 85 bestuurders een alcoholtest af en bleken 14 personen onder invloed van alcohol. Acht moesten 3 uur aan kant en 6 chauffeurs 6 uur. Er testten ook 4 chauffeurs positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs 15 dagen kwijt en zullen zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Dat brengt het totaal op 15 ingetrokken rijbewijzen voor 15 dagen.