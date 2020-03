Politie controleert actief op ‘niet-essentiële verplaatsingen’ Sabine Van Damme

28 maart 2020

19u06 0 Gent Corona is geen grap, en ook de maatregelen die errond genomen worden, dienen te worden nageleefd. Omdat er nog steeds mensen zijn die de ernst van de situatie niet inzien, zit er voor de politie niks anders op dan actief controles uit te voeren, zelfs bij voertuigen.

“Waar woon je, waar ga je heen en waarom?” Het zijn vragen die de politie vandaag stelt aan automobilisten die op de grote invalswegen worden tegengehouden. Een maand geleden nog ondenkbaar, vandaag de harde realiteit. Want niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden. “Omdat we merkten dat heel wat van die essentiële verplaatsingen met de auto gebeurden, houden we nu controles op de grote wegen”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Onze mensen zijn daarbij voorzien van handschoenen, mondmaskers en brillen. Tegen mensen die de regels overtreden wordt een proces verbaal opgesteld.”

Ook op ‘samenscholingen’ wordt nog steeds gecontroleerd. Mensen die in parken of op pleinen ‘rondhangen’ worden aangesproken door de coronapatrouilles. Wandelen en joggen mag wel, maar zomaar ergens gezellig gaan zitten om van de zon te genieten, dat mag dus niet. Ook wie in grotere groepen rondloopt, wordt aangesproken. Met twee rondwandelen mag, of met het gezin samen. Maar dat is het dan ook. Hoeveel mensen dit weekend de regels overtreden zullen hebben, zal de politie maandag bekend maken.