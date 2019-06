Politie controleert 81 horecazaken Jeffrey Dujardin

24 juni 2019

20u19 0 Gent De Gentse lokale politie voerde vrijdag controles uit in 81 horecazaken. Het ging om een multidisciplinaire controle van nieuwe horeca en van zaken waar reeds voorgaande controles waren of waar overlastklachten rond zijn. De politie deed dit samen met verschillende overheidsdiensten, waaronder FOD Economie, FOD Werkgelegenheid, FOD Financiën (Douane en Accijnzen) en de brandweer.

Bij de hercontrole van de zaken waar eerder inbreuken werden vastgesteld, bleek dat de meeste zich inmiddels regulariseerden. Er werden daarnaast tal van inbreuken vastgesteld, onder andere voor zwartwerk, schijnzelfstandigheid, hygiëne, de rookwetgeving en brandveiligheid. Een zaak werd gesloten door de brandweer omdat het niet brandveilig was. Er werden ook tal van goederen in beslag genomen in de zaken. Onder andere cosmetica, illegale geneesmiddelen en drank, tabak en shisha. De wijkpolitie volgt de gecontroleerde zaken verder op.