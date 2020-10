Politie betrapt kind van 10 (!) aan het stuur van brommer Didier Verbaere

04 oktober 2020



De Gentse Flikken hielden zaterdag tussen 14 en 22 uur een verkeersactie op het Sint-Pietersplein in Gent. Daarbij lag de focus op controle van bromfietsen. Er werden 58 bestuurders gecontroleerd. Groot was de verbazing van de inspecteurs toen ze 10-jarig kind uit het verkeer moesten halen. De politie maakte een proces-verbaal op voor jongeren. Het kind zal via zijn ouders worden uitgenodigd tot het volgen van een verkeersvormingsklas. Indien niet aanwezig zal het dossier overgemaakt worden aan het parket waarop die moeten beslissen welke verdere stappen er moeten worden ondernomen. Een boete voor de ouders van de tiener behoort dan tot de mogelijkheden.