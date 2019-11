PoléPolé moet noodgedwongen inkrimpen: “Dit is gewoon niet meer betaalbaar” Sabine Van Damme

28 november 2019

06u15 0 Gent Op de officiële evaluatie van de Gentse Feesten dinsdagavond op het stadhuis was één plein kop van Jut. “Als PoléPolé er niet in slaagt om het veiligheidsdossier en andere nodige papieren tijdig in te dienen, moeten ze gestraft worden met het inhouden van subsidies”, vinden velen. Maar Jo Bonte laat zich ook niet onbetuigd. “Deze regelgeving is niet meer werkbaar, met de huidige middelen kunnen we geen PoléPolé zoals we het kennen meer organiseren.”

“Ja, mijn veiligheidsdossier is te laat ingediend”, zegt Jo Bonte. “De man die dat al jaren deed is met pensioen, de nieuwkomer raakte niet wijs uit alle regeltjes van de stad. En ja, er stond een toog verkeerd. Fout geplaatst. We hebben dat zo snel mogelijk rechtgezet. Wat is het probleem? Het stadsbestuur zit nu al jaren op de kap van PoléPolé. Het is zover gekomen dat we PoléPolé zoals we het kennen, niet meer kunnen organiseren. Het is gewoon niet meer betaalbaar. We hebben enkele scenario’s in ons hoofd om in te krimpen, maar die willen we eerst met de stad bespreken.”

“Het is hallucinant wat alles kost”, zegt Bonte. “We moeten 10 veiligheidsagenten inzetten, aan 60 euro per uur, en in het weekend en na middernacht is dat nog anderhalve keer duurder. Reken maar uit. Die herbruikbare bekers kosten geld. Het plaatsen van die pontons – 1.200 vierkante meter – kost pakken geld. Die geluidsnormen verplichten ons om een extreem dure geluidsinstallatie te gebruiken, zodat de muziek wel overal hoorbaar is. We overwegen van nog maar aan één oever pontons te leggen, en een kleiner podium te plaatsen. Ook op het programma zullen we moeten besparen. Geen internationale artiesten meer, maar dj’s. Dat scheelt in hotel- en vliegtuigkosten.”

Bonte zag met lede ogen aan hoe er de voorbije jaren veel minder volk kwam. “En geen volk is geen inkomsten. Bovendien komen de mensen hier gewoon met hun eigen drank binnengewandeld, en wij mogen daar niks tegen doen. Maar als ze hier geen drank kopen, hebben wij dus geen geld. En dan krijgen we van de stad ook nog eens veel te weinig subsidies. Wij zijn de duurste site, het moeilijkste plein om te organiseren. We moeten met pontons werken want op de kade staan de terrassen van de horeca, en er moet 4 meter doorgang zijn. Nu wordt geëist dat er geen trappen, maar hellingen worden gelegd naar de pontons. Dat pakt massa’s ruimte in. Ik zie echt niet meer hoe we het geregeld moeten krijgen volgende zomer.”

Maar ook van de andere kant komt er dus kritiek. Zowel de veiligheidsdiensten als de stad klagen dat Bonte nooit tijdig in orde is met de papieren en plannen die worden gevraagd aan alle organisatoren. Heel wat raadsleden vinden dat de stad daar streng moet tegen optreden, door bijvoorbeeld het afnemen van – een gedeelte van – de subsidie van de pleinen die niet in orde zijn. “De veiligheidsdiensten hebben in de aanloop naar de feesten echt wel andere dingen te doen 20 keer hetzelfde opvragen bij steeds dezelfde organisator”, klinkt het bij verschillende partijen. “Als de andere pleinen wél in orde zijn, hoeven we niet te tolereren dat één iemand er zijn voeten aan veegt.”