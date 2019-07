Pol van 't Dreupelkot stopt met ‘Chez Leontien’ en neemt Waterhuis aan de Bierkant over Brouwerij Huyghe nu mee baas aan het water Sabine Van Damme & Didier Verbaere

12u26 20 Gent Pol van 't Dreupelkot heeft nu de hele hoek rond zijn legendarisch jenevercafé ingepalmd. “Ik ben meerderheidsaandeelhouder geworden van het Waterhuis aan de Bierkant", zegt hij. “En ik heb voor Brouwerij Huyghe gekozen om mee in zee te gaan, omdat zij niet per se één bier willen opdringen en omdat de authenticiteit van de zaken behouden zal blijven.”

71 jaar oud is Paul Rysenaer - bekend als Pol van ‘t Dreupelkot - intussen. “Maar omdat ik niet eeuwig ga blijven werken, hooguit nog 15 jaar, ben ik aan de toekomst gaan denken”, zegt hij. “Vandaar deze stap. De vorige eigenaars van het Waterhuis aan de Bierkant heb ik uitgekocht. En ik ben in zee gegaan met brouwerij Huyghe, omdat zij mij konden garanderen dat de authenticiteit van de zaken behouden zou blijven. Zij zijn nu mede-eigenaar van het Waterhuis aan de Bierkant, én van ‘t Dreupelkot.”

Waterhuis dubbel zo groot

Het restaurant ‘Chez Leontien’, dat tussen beide zaken in zat, is intussen gestopt. Ook dat was in handen van Pol. “We hebben nu de muur tussen Chez Leontien en het Waterhuis gesloopt. Zo is dat één zaak geworden. Daarmee kunnen we het aantal zitplaatsen van het Waterhuis verdubbelen, en daardoor kunnen we in de winterperiode eindelijk even goed werken als in de zomer. Want in de zomer hebben we uiteraard het terras, maar in de winter willen mensen binnen zitten.”

Ik ben ook van plan tapa’s te geven, maar daar denk ik nog even over na Pol Rysenaer

In de toekomst wordt er nog meer verbouwd, onder meer aan het sanitair. Maar het verenigen van beide zaken is nu al een feit. “Een officiële opening hou ik in februari 2020", zegt Pol. “En in de toekomst wil ik ook tapa’s geven. Maar daar denk ik nog even over na.” In het Waterhuis aan de Bierkant zal de verandering vanaf september ook te merken zijn aan de bierkaart met de 2 nieuwe soorten: JIPA en Aloha zijn twee ‘selected by Huyghe’ limited-edition-bieren.