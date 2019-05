Pokkedruk weekend in Gent Sabine Van Damme

29 mei 2019

10u43 8 Gent Voor wie geluk heeft is het een lang weekend, en het lijkt wel of er in Gent 100 dingen tegelijk te doen zijn. Er is een dubbel foodfestival, een reuze-braderie en een shoppingzondag. Iedereen naar buiten dus!

Gent Smaakt start vanmiddag al, om 16 uur. Het foodevenement op het Emile Braunplein dat focust op Gentse chefs is al lang niet meer het witte tentenkamp dat het ooit was. Het is uitgegroeid tot een stijlvol gegeven met mooie houten pop-up keukens en een zeer uitgebreid programma. Gent Smaakt loopt tot en met zondag, en is gratis toegankelijk. Hapjes en drank betaal je met Gentse Stropkes, een eigen munt op het gebeuren, of ‘cashless’.

Een plein verder, op de Korenmarkt, is nog meer eten te vinden. Barrio Cantina staat daar, ook wel gekend als het Foodtruckfestival. 25 foodtrucks staan er opgesteld, voornamelijk met ‘streetfood’ in alle vormen en kleuren, en cocktails. Er is ook een animatieprogramma, en dj’s. Ook hier geldt, gratis toegang, maar eten en drank zijn uiteraard betalend. Hier kan je wel terecht met echt geld.

In zowat alle straten daarrond zetten de handelaars hun koopwaar op straat. Het is immers ook Braderie Publique (deel 1, want er is er ook nog eentje eind juni). Van 30 mei tot en met 2 juni zijn de handelaars in het gebied rond de Zuid, Vlaanderenstraat, Brabantdam, Mageleinstraat, Koestraat, Hoogpoort, Voldersstraat, Henegouwenstraat, Kortedagsteeg, Walpoortstraat en aanpalende straten aan de beurt, voor de gezelligste straatverkoop van Gent.

Op zondag wordt nog een versnelling hoger geschakeld, want dan is het – zoals elke eerste zondag van de maand – shoppingzondag. Dan is ook nog eens al het openbaar vervoer gratis, én zijn ook andere winkels open dan die in het Braderie-gebied. En er is de maandelijkse Speakers Corner, die eenmalig verhuist naar Gent Smaakt, en waar alle bezoekers (ook eenmalig) gratis bubbels krijgen. Dat past perfect bij het thema van deze maand: de Gentse Feesten.