Poetsvrouw NTGent overvallen en afgevoerd naar ziekenhuis Cedric Matthys & Sabine Van Damme

07 februari 2020

08u33 46 Gent In het NTGent op het Sint-Baafsplein zijn deze ochtend rond half zeven drie overvallers binnendrongen. Ze overvielen de poetsvrouw van het stadstheater. De dame ligt in het ziekenhuis.

Het plein werd al iets voor 8 uur vanmorgen afgesloten. De politie was massaal aanwezig. Een schreeuwende vrouw werd uit het NTGent naar buiten gebracht. Dit bleek de poetsvrouw van het stadstheater. De daders drongen het gebouw binnen langs de laadruimte aan de achterkant. Ze kruisten de dame in de koffieruimte op de eerste verdieping en gingen haar met glasscherven te lijf. De dame werd overgebracht naar het ziekenhuis. De daders zijn na de feiten gevlucht laat de Gentse politie weten.

Camerabeelden

Nog voor 9 uur was de hele actie voorbij. De politie gaf het plein én het NTGent weer vrij. In het theater was daarna niks meer te zien. “Wel zijn de daders duidelijk te zien op camerabeelden”, laat financieel directeur Anja Van Thuyne weten. “Ze droegen geen bivakmutsen. We hopen dan ook de politie hen snel kan vatten. Onze poetsvrouw werkt al meer dan twintig jaar bij het NTGent. We zijn er het hart van in.”