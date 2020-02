Poetsvrouw NTGent overvallen en afgevoerd naar ziekenhuis: daders gevlucht Cedric Matthys & Sabine Van Damme

07 februari 2020

08u33 124 Gent In het NTGent aan het Sint-Baafsplein zijn deze ochtend rond half zeven twee overvallers binnendrongen. Ze overvielen de poetsvrouw van het stadstheater. De dame ligt in het ziekenhuis.

“We zijn er het hart van in.” Anja Van Thuyne, financieel directeur van het NTGent, kan nog niet geloven wat zich afspeelde in het stadstheater als we haar vrijdagvoormiddag aanspreken. Enkele uren voordien, rond half zeven ‘s ochtends, drongen twee mannen het gebouw binnen langs de laadkaai aan de Biezekapel. De overvallers gingen een poetsvrouw fysiek te lijf. “De dame werkt al twintig jaar bij ons”, zegt Van Thuyne. “Normaal gezien werken ze altijd met z’n tweeën, maar haar mannelijke collega had vertraging met de trein. Hoe de daders zijn binnengeraakt weten we nog niet. Het theater is vanaf 8 uur ‘s morgens publiek toegankelijk, maar voor dat uur geraak je normaal gezien enkel met een badge binnen.”

Wapenvertoon

De twee daders kruisten de dame in de koffieruimte op het gelijkvloers en spraken haar aan. Al gauw ontaardde de ontmoeting in een vechtpartij. De mannen zouden de dame met glasscherven te lijf zijn gegaan, al is er volgens het Oost-Vlaamse parket “een wapen getoond”. De poetsvrouw raakte bij de schermutseling gewond, maar verkeerd niet in levensgevaar. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Een van de medewerkers van het NTGent is bij haar.

Geen bivakmutsen

Na de schermutseling zetten de daders van de overval het op een lopen. “Toen de politie net ter plaatse was, dachten we dat de mannen zich nog in het gebouw bevonden”, laat het parket weten. “We doorzochten het hele gebouw, maar hebben ze niet meer gevonden.” Wel zijn er camerabeelden waarop de twee daders duidelijk te zien zijn. Ze droegen geen bivakmutsen bij de overval. Wat er juist gestolen is, weten we nog niet. “Het nadeel wordt onderzocht”, zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie.

Schreeuwende vrouw

Door de overal was het Sint-Baafsplein een tijdlang afgesloten. De politie was massaal aanwezig en omstaanders zag hoe een schreeuwende vrouw het NTGent verliet. Dit bleek achteraf inderdaad de poetsvrouw van het stadstheater te zijn. Iets voor 9 uur gaf de politie het plein én het gebouw opnieuw vrij. In het theater was op dat moment niks meer te zien.