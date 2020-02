Poëtisch ontbijt tegen zinloos geweld Jill Dhondt

24 februari 2020

11u37 0 Gent Wie langskomt op de ‘Geweldige ontbijtbrunch’ kan genieten van gedichten tijdens het eten, wetende dat ze een goed doel steunen.

Het is de tweede keer dat de vereniging ‘Geweldig’, die het buurtgevoel wil aanwakkeren, een ontbijtbrunch organiseert. Net zoals vorig jaar gaat de opbrengst van het feest naar de vzw Zinloos Geweld, een organisatie dat zich inzet tegen pesten en geweld. De organisatoren haalden toen 1250 euro op, de brunch was volledig uitverkocht. Wie er dit jaar wil bij zijn, reserveert dus best tijdig tickets. Tussen de eitjes en de boterkoeken door zullen bezoekers kunnen genieten van een vleugje poëzie.

De ‘Geweldige Ontbijtbrunch’ vindt plaats op 1 maart om 9 uur in de zaal De Lage Vuurse. Inschrijven kan door te mailen naar info@dekorf.be.