Podcast van parket Oost-Vlaanderen geeft blik achter de schermen Wouter Spillebeen

01 juli 2020

17u50 2 Gent Het parket Oost-Vlaanderen lanceert deze zomer een podcast waarin ze uitleg geven over hun dagelijkse werking. De eerste drie afleveringen van twintig minuten zijn al gratis te beluisteren op SoundCloud of Spotify.

Het televisieprogramma Het Parket gaf al een kijk achter de schermen van het Parket Oost-Vlaanderen en voor wie er niet genoeg van krijgt, brengt het parket nu ook een eigen podcast uit. In tien afleveringen van twintig minuten legt een expert een thema helder en bondig uit. De eerste drie afleveringen zijn nu al online te beluisteren. “In de eerste aflevering hoort u procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen Johan Sabbe. In aflevering 2 loodst substituut Leen Van de Vyver u van een proces-verbaal tot een vonnis. In de derde aflevering is onderzoeksrechter Annemie Serlippens te gast”, klinkt het.

De afleveringen van de podcast zijn hier te beluisteren.