Plots komt er schuim uit toilet en riolering: wit tapijt kleurt Amerikalaan na lek in zeepverwerkend bedrijf Didier Verbaere

05 maart 2020

13u27 2 Gent Een schuimtapijt van wel 30 centimeter dik kleurde woensdagnamiddag de Amerikalaan in Gent helemaal wit. Het schuim liep ook binnen in drie woningen via de toiletten in de kelderverdiepingen. De oorzaak was een lek in een tank van het chemische bedrijf Christeyns even verderop op de Afrikalaan. De schade bleef beperkt en het schuim was niet schadelijk voor de gezondheid.

Bewoner Freddy De Brauwer (68) had er net een pittige fietstraining opzitten toen hij woensdag rond 16 uur een frisse douche wou nemen in de kelderverdieping van zijn woning aan de Amerikalaan. Daar merkte hij dat er schuim opborrelde uit zijn toilet. Hetzelfde fenomeen speelde zich af bij twee aanpalende huizen. Ook op straat kwamen er grote schuimgolven uit de riooldeksels. In een mum van tijd was de straat wit gekleurd onder een dikke laag schuim.

Lek bij zeepbedrijf

De brandweer kwam ter plaatse om de schuimlaag te bestrijden. De oorzaak lag wat verderop bij het zeepverwerkende en chemische bedrijf Christeyns aan de Afrikalaan. Daar lekte een container zeep in de rioleringen.

Op het einde van de Amerikalaan staat al twee weken een grote pomp die het water weg draineert op een toekomstig bouwterrein. De combinatie van zeep en dit stromend water, zorgde voor het enorme schuimtapijt.

“Enkele weken geleden had ik ook al wat schuim opgemerkt in mijn toilet, maar gisterenavond kwam het schuim met liters tegelijk uit het toilet geborreld. Net een vulkaan”, vertelt Freddy. De hele kelderverdieping stond onder.

De brandweer kwam de bewoners te hulp. “We hebben een anti-schuimmiddel in de riolering gespoten”, zegt woordvoerder Björn Bryon van de Gentse brandweer. “De chemische stof werd opgepompt. Het ging om een schuimvormend PH-neutraal product dat in zeep wordt gebruikt. Er was dus geen gevaar voor de gezondheid”, aldus Björn.

Freddy kan gelukkig lachen met de situatie. “Gelukkig is het slechts zeep en schuim, en geen water. Ik heb ondertussen contact gehad met het bedrijf en ze waren heel vriendelijk. Alle schade wordt via hun verzekering vergoed. Maar veel schade is er niet. En nu wonen we waarschijnlijk in de properste straat van ’t stad”, lacht hij.