Ploegenrit Zesdaagse Gent even stilgelegd na gemorst bier op piste mvdb

16 november 2019

07u23

Bron: VRT 1 Gent De ploegenrit op de 79e Zesdaagse van Gent is gisteravond even stilgelegd nadat een toeschouwer een beker bier had gemorst en de inhoud op de wielerpiste belandde, zo meldt de VRT.

De wedstrijd naderde toen net de eindfase. Het bracht Kenny De Ketele uit zijn concentratie: “Toen die pint op de piste belandde, wist ik niet meer waar ik het had. Dat mensen daar zo onzorgvuldig mee omspringen, maakt me zo kwaad”, aldus de drievoudig winnaar aan de VRT.

De gemorste beker bier is al het derde incident deze week in ‘t Kuipke. Op de openingsavond kwam Gerben Thijssen na een botsing zwaar ten val waarbij hij verscheidene breuken en drie kleine hersenbloedingen opliep. Woensdagavond kwam paracyclist Kris Bosmans in het publiek terecht nadat zijn pedaal was afgebroken en hij het evenwicht verloor. Het verdict van de artsen: een complexe breuk aan het rechterbovenbeen. Bosmans kwam in contact met ploegmaat Diederik Schelfhaut die een breuk opliep aan de zijkant van een ruggenwervel.

De organisatie onderstreept dat er niets mis is met de Gentse piste, maar benadrukt dat de baan de moeilijkste van alle wielerpistes is, omdat ze kort en snel is.



De Ketele en Robbe Ghys hebben na de vierde nacht de leiding in handen met 197 punten. Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande volgen met 184 punten. Iljo Keisse en de Brit Mark Cavendish zijn met 172 punten derde en ook de Duitse wereldkampioenen ploegkoers Roger Kluge en Theo Reinhardt staan met 121 punten nog in dezelfde ronde.