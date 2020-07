Plek van Leopold II is al ingenomen, al is dat niet officieel. Sosseteit zet beeld van Mannekes en Meiskes Pies aan het Zuidpark



Sabine Van Damme

17 juli 2020

06u15 0 Gent Eind juni werd het borstbeeld van Koning Leopold II weggehaald uit het parkje naast het Zuidpark. De sokkel is nauwelijks verdwenen, en er staat al een nieuw beeld in de plaats. Dat is evenwel niet gezet door het stadsbestuur. Het is een soort guerrilla-actie van de Sosseteit van de Gensche Mannekes Pies Twielink.

Het verzet tegen het borstbeeld van Koning Leopold II in Gent was zo groot geworden, dat de stad toch maar besliste de buste van deze royal weg te halen. Het beeld werd toch om de haverklap besmeurd, opkuisen was zinloos geworden. Door de gruweldaden in Congo die onder het bewind van deze vorst werden gepleegd, wordt niet langer getolereerd dat Leopold II verheerlijkt wordt met een standbeeld op het publieke domein. Dus haalde Gent de buste weg op 30 juni. Een paar dagen later werd ook de sokkel van Leopold verwijderd. De stad zou gaan nadenken over een ander beeld, met respect voor de slachtoffers van Leopold II.

Nauwelijks twee weken later staat er al een ander beeld. Het is een collectie van naakte jongens en meisjes. Het beeld blijkt daar niet door de stad te zijn gezet, maar wel door de Sosseteit van de Gensche Mannekes Pies Twielink. Die Sosseteit maakt er een levensdoel van bekend te maken dat niet enkel Brussel een Manneke Pis heeft, maar Gent ook, twee zelfs. En intussen ook een Meiske Pies. Kunstenaar Enzo Enca Caen maakte een fontein van Mannekes en Meiskes Pies, en de Sosseteit is nu op zoek naar publiek toegankelijke plaatsen die deze fontein tijdelijk willen adopteren. De stunt om ze op de plek van Leopold II te zetten is alvast geslaagd. Hoe lang het beeld daar mag en zal blijven staan, valt af te wachten.

Cafés, restaurants of publieke gebouwen die de fontein een tijdje in huis wil halen mogen dat melden bij gentsemannekespies@outlook.be.