Platform helpt bedrijven optimaal functioneren tijdens coronapiek Jill Dhondt

13 maart 2020

12u55 2 Gent Teamleader lanceerde zonet een website om de productiviteit van ondernemingen op peil te houden, in tijden van corona. Op de site vinden bedrijven tips, online seminaries en podcasts om hun werking aan te passen aan de nieuwe realiteit.

“We lezen allemaal enorm veel over het coronavirus”, vertelt Jeroen De Wit, CEO van Teamleader. “Maar praktische informatie om onze kmo’s recht te houden is er nauwelijks. Er is enkel nieuws over de epidemie zelf of de maatregelen die we moeten nemen, zoals je handen wassen en in je elleboog niezen. Het gaat te weinig over hoe bedrijven zich kunnen aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Daarom hebben we worksmarter.eu in het leven geroepen. Met dit online platform willen we kmo’s verenigen en tools bieden om slimmer te werken. Zo willen we van deze uitdaging een positief verhaal maken.”

Op de site vinden bedrijven tips, templates, online sessies en binnenkort ook podcasts om optimaal te blijven functioneren. Zo vinden ondernemingen antwoorden op vragen als: Mijn bedrijf heeft een evenement gepland tijdens de coronapiek, wat nu? Hoe kan je een team managen als iedereen van thuis uit werkt? Wat is de impact van het coronavirus op werkgevers en werknemers? Wat met geplande zakenreizen naar getroffen gebieden? “De website wordt voortdurend aangevuld met nieuwe informatie. Bedrijven zijn ook vrij om zelf informatie toe te voegen, die hen geholpen heeft om slimmer te werken.