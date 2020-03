Platform ‘Gent Helpt’ neemt vliegende start Jill Dhondt Sabine Van Damme

19 maart 2020

18u16 0 Gent Na het zien van zoveel hulpvragen en -initiatieven, besloot het stadsbestuur het platform ‘Gent Helpt’ op te richten. Nog geen dag later hebben 250 Gentenaars zich aangemeld als vrijwilliger.

Veel Gentenaars willen zich inzetten om kwetsbare stadsgenoten te helpen tijdens de corona-epidemie. Tegelijk kunnen veel Gentenaren en vrijwilligersorganisaties hulp gebruiken voor het moment. Om beide groepen met elkaar te verbinden, stelde het stadsbestuur het platform ‘Gent Helpt’ op. “Nu nog meer dan anders, moeten we oog hebben voor de noden van kwetsbare mensen en gezinnen”, zegt schepen Astrid De Bruycker. “We zien gelukkig veel tekenen van solidariteit onder Gentenaars, die willen we stroomlijnen en stimuleren. Op ‘Gent Helpt’ kan je laten weten waarmee we jou kunnen helpen, of je kandidaat stellen als vrijwilliger.”

Meer info op www.stad.gent/genthelpt.