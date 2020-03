Plantjes schenken om rusthuisbewoners en kwekers te steunen Jill Dhondt Sabine Van Damme

23 maart 2020

12u02 0 Gent Wie een plantje wil schenken aan een geliefde in een rusthuis, kan dat via het platform ‘Plezante & Uitzonderlijke Planten’.

“PUP kampte al enkele dagen met een slecht gevoel”, zeggen de verkopers. “De Belgische kwekers zitten met de handen in het haar. Serres staan eivol, maar er is geen afname en geen transport. Veel plantjes dreigen daardoor op de vuilnishoop te belanden. Om de plantjes toch te redden en kwekers te steunen, hebben we besloten te leveren aan rusthuizen in Gent en omstreken. Wie een grootouder wil verwennen, of gewoon een plantje wil redden, kan een exemplaar bestellen via de website en laten leveren.” Eenmaal per week gaat PUP rond om de bestellingen te leveren.

Een plantje bestellen kan via www.pupplants.store/shop.