Plannen voor drive-incinema aan Flanders Expo: wachten op groen licht van Veiligheidsraad en stad Gent Jill Dhondt

20 juni 2020

11u07 98 Gent Komt er deze zomer een drive-inbioscoop aan Flanders Expo? Nu BIOSKOOP door de coronamaatregelen geen openluchtcinema kan organiseren in het Keizerspark, wordt uitgekeken naar een veilig alternatief. Het is wachten op de goedkeuring van de Nationale Veiligheidsraad en de stad Gent. “Je auto parkeren voor een gigantisch scherm is heel erg jaren 80, en dus heel erg passend voor BIOSKOOP”, stellen de organisatoren.

De openluchtcinema BIOSKOOP is gericht op films met een link naar de jaren tachtig, en is tegelijk zoveel meer dan dat. Je kan er pakketten bestellen met hapjes en drankjes, en workshops volgens zoals aerobics en boksen. Dit jaar is zo een openluchtcinema niet mogelijk door de coronacrisis, maar een drive-inbioscoop is volgens de organisatoren het perfecte alternatief. “Daar kan je de afstandsregels zonder moeite respecteren, want je moet toch in je eigen auto blijven met je eigen bubbel”, geeft Angelo Vandamme van BIOSKOOP aan. “Bovendien is je auto parkeren voor een gigantisch scherm van 12 op 8 meter heel erg jaren 80, en dus heel erg passend voor BIOSKOOP.”

Hoewel de organisatoren geloven in het concept, staat er nog niets vast. Flanders Expo is alvast enthousiast, maar het is eerst afwachten wat de Nationale Veiligheidsraad besluit. Als die akkoord gaat, is het nog wachten tot het stadsbestuur groen licht geeft.

Contactloos drankjes en snacks bestellen

Intussen zetten de krachten achter BIOSKOOP hun voorbereidingen verder. Ze prepareren een betaalsysteem waarmee je contactloos drankjes en snacks kan bestellen, en hebben een preregistratie op poten gezet. “Voorlopig kunnen we nog geen concrete data communiceren, maar we kunnen wel al preregistreren. Een massa-evenement zal het niet worden, dus de plaatsen zullen beperkt zijn. Als je preregistreert, krijg je - zodra je kan bestellen - 48 uur eerder de tijd om een plaats te bemachtigen.” De toegangsprijs voor de drive-in zal per wagen gelden, ongeacht het aantal inzittenden.

‘De kleine zeemeermin’, ‘Dirty Dancing’...

Op de Facebookpagina van BIOSKOOP werd al een poll opgezet om te bepalen welke film er getoond zal worden, als het evenement doorgaat. De organisatoren staken enkele suggesties in de lijst, maar bezoekers kunnen ook zelf films toevoegen die een link hebben met de jaren tachtig. Voorlopig kregen ‘De kleine zeemeermin’, ‘The Breakfast Club’, ‘Dirty Dancing’, ‘E.T’. en ‘Footloose’ de meeste stemmen. De workshops en optredens die verbonden zijn met de openluchtcinema, zullen dit jaar online gestreamd worden. “BIOSKOOP blijft zo een evenement dat gaat voor een totaalbeleving.”

Vooraf een plek registreren voor de drive-in kan via de website van BIOSKOOP.