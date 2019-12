Plannen voor bouw nieuwe studentencampus aan Bargiekaai: “Nood aan ruimte voor onderzoek en onderwijs” Yannick De Spiegeleir

07 december 2019

12u15 0 Gent In samenwerking met hogeschool Odisee wil de KU Leuven een nieuwe studentencampus bouwen aan de Bargiekaai. Dat vernamen we vrijdagavond tijdens de voorstelling van het boek ‘Van fabrieksterrein tot Technologiecampus Gent’.

Het nieuwe gebouw aan de Bargiekaai zal ruimte bieden aan zowel de opleidingen van KU Leuven, Odisee en LUCA School of Arts. Dat staat te lezen in het boek dat beschrijft hoe een oud fabrieksterrein in de Gentse Rabotwijk op twee eeuwen tijd transformeerde tot de huidige Technologiecampus die 40 jaar bestaat.

De KU Leuven is op zoek naar bijkomende ruimte voor haar opleidingen die ze in Gent aanbiedt – architectuur (Campus Sint-Lucas) en industrieel ingenieur (Technologiecampus) – goed voor zo’n 3.000 studenten. “Momenteel hebben we al enkele auditoria aan de Bargiekaai, maar zowel op vlak van onderwijs als onderzoek merken we dat er nood is aan extra capaciteit. Zo willen we investeren in bijkomende laboratoria en verder groeien op het vlak van onderzoek. We willen enkel onze bestaande opleidingen versterken met de nieuwe accommodatie”, zegt Frank Baert, academisch beheerder van de KU Leuven.

Nauw overleg met stad

Wanneer de eerste spadesteek in de grond gaat, is nog niet duidelijk. “Momenteel zijn we samen met Odisee en LUCA School of Arts aan het bekijken wat de noden zijn, maar het is duidelijk dat we geen jaren meer willen wachten om onze plannen uit te voeren”, stelt Baert. “Dat gebeurt overigens in nauw overleg met de stad. Samen met de Gentse stadsbouwmeester zullen we bekijken hoe de nieuwe infrastructuur best kan ingepast worden in de stadswijk. Er loopt overigens al een stedenbouwkundige studie over het nabijgelegen Witte Kaproenenplein.”

Met de plannen voor een nieuwe infrastructuur wil Technologiecampus Gent haar ambitie onderstrepen om met de opleiding tot industrieel ingenieur een bijdrage te leveren aan de regio. “Recent nog werd tijdens de Dag van de Wetenschap op onze campus een innovatieve cargofiets voorgesteld die tot 300 kilogram kan vervoeren met een scharnier tussen de fiets en het laadplatform die het toelaat om eenvoudig bochten te nemen zonder dat de lading schuift of kantelt. Het toont aan hoe onze opleiding met haar voeten in de realiteit staat”, zegt Baert.

Het boek ‘Van fabrieksterrein tot Technologiecampus Gent. Geschiedenis van de opleiding industrieel ingenieur: K.I.H.O. - KaHo Sint-Lieven - KU Leuven’ kost 22 euro en is online verkrijgbaar bij Universitaire Pers Leuven.