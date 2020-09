Planken losgetrokken en vernield en overal afval: kijkhut van Natuurpunt in de Assels weer mikpunt van vandalen Jill Dhondt

17 september 2020

15u16 4 Gent Vrijwilligers van Natuurpunt merkten woensdagochtend op dat hun kijkhut in natuurgebied de Assels in Drongen zwaar beschadigd en bevuild werd. Het is niet de eerste keer dat de hut het mikpunt van vandalen is, maar de mate waarin het deze keer gebeurde is ongezien. Natuurpunt zal de schade herstellen, en vraagt buurtbewoners om tips in verband met het vandalisme door te geven aan de politie.

Losgetrokken en kapot gestampte planken, een berg afval en sigarettenpeuken overal. Dat troffen vrijwilligers van Natuurpunt woensdagochtend aan in hun kijkhut in de Assels. “Dit is een domper op het vrijwilligerswerk”, zegt Ward Stulens van de natuurorganisatie. “In hun vrije tijd steken buurtbewoners en leden van Natuurpunt veel energie in het onderhoud van wandelpaden, het beheer van de natuur en het proper houden van onder andere de kijkhut. Dit vandalisme is onaanvaardbaar.”

Het is niet de eerste keer dat vandalen de hut aanpakken. Elke week komt een vrijwilliger van Natuurpunt langs en treft vaak blikjes, bierflessen, sigarettenpeuken, pizzadozen en andere verpakkingen van eten tegen. “De laatste maand was het beter, maar dit is een absoluut dieptepunt. In de omliggende koeienweide hebben we ook blikjes en bekers gevonden. Als een koe daar een stuk van opeet, kan hun maagwand openscheuren en sterven ze een pijnlijke dood.”

Tips welkom

Natuurpunt gaat de schade zo snel mogelijk herstellen en het afval opruimen. “We hebben ook een klacht ingediend tegen onbekenden bij de politie van Gent. We vragen buurtbewoners om alle mogelijke tips aan hen door te geven. Eén van onze bijzondere veldwachters zal meer toezicht houden en indien nodig ook beboeten, in nauwe samenwerking met de politie.”