Piste-held Patrick Sercu herdacht met eigen ploegkoers Sabine Van Damme

15 november 2019

22u11 3 Gent Geen officiële gedenkminuut stilte voor Patrick Sercu, geen toespraken, geen trieste verhalen. De koning van de wielerpiste werd gisteren herdacht zoals hij dat zelf zou gewild hebben, met een ploegkoers. Die werd op gang geschoten door zijn kleindochter Camille.

Patrick Sercu, dat was een legende in de wielerwereld. Eerder dit jaar overleed hij, en dat kon niet ongemerkt voorbijgaan op de eerste Zesdaagse zonder hem. Een koers met zijn naam, dat zou het worden. En dan meteen zijn favoriete onderdeel, een ploegkoers. Ook de koperen bel die bij elke wedstrijd weerklinkt is een blijvende herinnering aan hem. Al 15 jaar lang draagt die zijn naam, maar nu pas valt dat op. “Patrick was de beste baanwielrenner die we ooit hebben gehad”, schalde het door de boksen. “En hij was een geweldig man.” Maar van het publiek kwam er weinig reactie.

Oogappel

De ploegkoers werd op gang geschoten door Camille Sercu, de kleindochter van Patrick, en zijn oogappel. Een uur lang werd gekoerst in zijn naam. Voor de renners betekende het wel veel. Ze hebben hem allemaal gekend, want Patrick Sercu was de man die decennialang de Gentse Zesdaagse organiseerde. Golazo staat nog steeds in voor de praktische organisatie, maar vandaag is het Christophe Sercu die instaat voor het sportieve gedeelte van de koers, zoals de samenstelling van de ploegen. Dat deed hij al jarenlang samen met zijn vader, de voorbije jaren zelfs alleen onder toeziend oog van zijn vader, wiens gezondheid het liet afweten. Maar dit jaar stond hij er dus voor het eerst echt alleen voor.

Christophe Sercu is een man van weinig woorden. Hij heeft er alvast geen gemakkelijke Zesdaagse op zitten, tot nu. Want die valpartijen in de eerste dagen wegen ook op hem. Bovendien moest hij schuiven met de ploegen. Wat dat deed met hem, zo’n memorial voor zijn vader? “Ik ga eerst gewoon naar de koers kijken”, klonk het.

De race werd helaas ontsierd door drank die over de piste werd gekieperd. Ondanks herhaaldelijk vragen blijven mensen in de tribune hun bekers op het muurtje onder de balustrade zetten. En dan dondert er wel eentje naar beneden. Een natte piste is levensgevaarlijk voor de renners, zeker aan snelheden rond de 70 per uur. En dus moest de memorial geneutraliseerd worden. Omdat de beker op het hoogste punt van de bocht werd omgegooid, kwam er een ladder aan te pas om de piste af te drogen. De bochten zijn immers zo steil dat erop lopen onmogelijk is. Parketman Nico Impens kreeg een stevig applaus, omdat dankzij hem de koers weer op gang kon worden getrokken.