Pintelieren achter gesloten rolluiken: politie treft tien mensen aan in ‘gesloten’ café Wouter Spillebeen

11 april 2020

10u55 0 Gent Nadat buurtbewoners kloegen over lawaai in een café in de Westergemstraat in Wondelgem, trof de politie er vrijdag tien personen aan, waaronder zes klanten. Aan de buitenkant zag het café er gesloten uit, maar kennelijk gingen de uitbaters nog tegen de coronamaatregelen in en ontvingen ze nog klanten.

Buren van het café Blue & White verwittigden de politie toen ze lawaai hoorden komen uit het café. Toen de patrouille langsging, stelden ze vast dat aan de buitenkant van het gebouw alles gesloten was en dat de rolluiken dicht waren. Maar in het privégedeelte van het café klonk nog rumoer. De politie ging binnen en trof in totaal tien personen aan, waaronder zes klanten.

In het kader van de coronamaatregelen mocht het café uiteraard niet open zijn. De klanten kregen elk een minnelijke schikking van 250 euro. De uitbater kreeg het voorstel om een boete van 750 euro te betalen en om een illegaal vermogensvoordeel van 40 euro af te geven, maar die ging daar niet mee akkoord. De politie stelde dan maar een pv op en het parket Oost-Vlaanderen bekijkt of de uitbater gedagvaard moet worden.