Pino is terug in Nieuw Gent



Sabine Van Damme

22 november 2019

Elk jaar opnieuw kijken de bewoners reikhalzend uit naar de komst van 'hun' ooievaar. Al 15 jaar lang brengt dat beest vreugde en samenhorigheid in deze wijk, waar het niet altijd aangenaam vertoeven is.

Pino, werd het gevleugelde dier 15 jaar geleden gedoopt, en zonder het zelf te weten heeft de ooievaar het geschopt tot mascotte van de wijk. Het dier is relatief tam. Sommige bewoners leggen hun centen samen om eten te kopen voor Pino, die blijkbaar verzot is op gehaktballen. Elke jaar opnieuw strijkt hij rond dezelfde periode neer op zijn favoriete lantaarnpaal op het Rerum Novarumplein, om dan enkele weken of zelfs langer in Nieuw Gent rond te hangen. Sommige jaren komt er ook een tweede – naamloze – ooievaar langs. Of Pino nog steeds dezelfde Pino is als 15 jaar terug is niet met zekerheid te zeggen, maar de kans is groot. Ooievaars houden nogal vast aan hun gewoontes en zijn honkvast. Bovendien kan zo’n beest tot 30 jaar oud worden. In elk geval, Pino is terug, en het blijft afwachten of er dit jaar ook een tweede ooievaar neerstrijkt.