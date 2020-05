Pijnlijke foto van Graslei na zomerse feestdag: “Hier doen we alsof er niks aan de hand is” Redactie

22 mei 2020

19u59 0 Gent Een berg vuilniszakken, vooral van fastfoodketens, ontsierden donderdag de Graslei. Het resultaat van een zomerse dag met veel passage langs de meest populaire ‘zonnebank’ van Gent. “Hier word ik kwaad van”, reageert schepen van Openbare Netheid Bram Van Braeckeveldt (Groen).

Het was een redelijk drukke dag in de stad, vooral door de zomerse temperaturen. Er werd blijkbaar veel samen gegeten en gedronken, maar opruimen was een ander verhaal. Op Twitter deed de foto vol afval al snel de ronde. “We zijn nog altijd in een situatie van een halve lockdown maar aan de Graslei in Gent blijkt het ‘s avonds alsof er niets aan de hand is. Kunnen we de lokale Quick en McDonald’s niet verplichten om statiegeld in te voeren op hun verpakkingen? Ik stel voor € 10!”, staat te lezen in de post.

Schepen Van Braeckeveldt reageerde gepikeerd. “Te makkelijk om er van uit te gaan dat Ivago het weer zal komen opruimen. Statiegeld en herbruikbaar zou dit inderdaad voorkomen. Wij zijn trouwens al langer vragende partij voor statiegeld.