Pieter Casteleyn vergroot de Gentse inbreng in ‘Cinderella’ Jill Dhondt

06 december 2019

10u28 0 Gent De musical ‘Cinderella’ speelt eind december in Antwerpen en begin januari in de Capitole in Gent. Drie jonge, talentvolle Gentenaars werden geselecteerd om het sprookje tot leven te wekken.

De volledige cast bestaat uit dertig leden. Daarvan zijn er drie van Gentse bodem. Susan Tonnard (23) werd gecast voor de rol van stiefzus Anastasia. Sofie De Schryver (26) speelde vorig seizoen ‘Tinker Bell’ in de Peter Pan-productie. Deze keer vertolkt ze de rol van Emily, de moeder van Cinderella. Pieter Casteleyn (26) kreeg de rol van prins aangemeten. Hoewel hij een jonge twintiger is heeft Pieter al heel wat ervaringen achter de rug. Zo speelde hij onder meer mee in 14-18, is hij een vaste achtergrondzanger voor Helmut Lotti en speelt hij mee in een programma op Ketnet.

De Gentenaren versterken de connectie tussen de musical en Gent. Het trio kijkt dan ook vol spanning uit naar de voorstellingen in de Capitole waar ongetwijfeld familie en vrienden in de zaal zullen zitten.

Info

‘Cinderella’ speelt van 19 tot 30 december in de Stadsschouwburg in Antwerpen en van 2 tot 5 januari in de Capitole Gent. Tickets en info zijn te vinden op https://www.musichall.be/.