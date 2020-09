Pierkespark krijgt een nieuw buurtatelier voor en door buurtbewoners: de ‘Brugse Puurt University’ Jill Dhondt

18 september 2020

17u21 0 Gent Vier buurtorganisaties zullen de komende drie jaar hun in trek nemen in het nieuwe buurtatelier in het Pierkespark. Samen vormen ze de ‘Brugse Puurt University’, klaar om vanaf dit najaar tal van activiteiten aan te bieden aan de buurtbewoners.

Postkaartproducties, 3 buurttherapeuten, VOEM en Averroes bundelen hun krachten in het nieuwe buurthuis in het Pierkespark. De organisaties waren al heel actief in de Brugse Poort, maar kunnen door een vaste plek in te nemen verder groeien. Vanuit het buurtatelier zullen ze de komend drie jaar activiteiten bieden voor jongeren, volwassenen en ouderen uit de buurt. Naast ruimte voor cultuur, sport en gezond koken zal er ook een meisjeswerking komen, en een aanbod van psychosociale bijstand.

Het nieuwe buurtatelier is het resultaat van een open oproep die de Stad Gent in juni lanceerde. Meer dan 60 buurtbewoners, organisaties en ondernemers kwamen daar op af, en ook de jongeren uit de buurt werden betrokken. De jury, bestaande uit twee medewerkers van de Stad Gent en drie externe juryleden vertrouwd met de Brugse Poort, selecteerde de Brugse Puurt University als winnaar uit. Voor de andere voorstellen wordt verder gezocht naar een andere ruimte om hun project waar te maken.