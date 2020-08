Pierke verhuist even van vertrouwde huistheater naar Parochiaal Centrum in Ledeberg Jill Dhondt Sabine Van Damme

25 augustus 2020

08u27 0 Gent Omwille van de coronamaatregelen kunnen voorlopig geen voorstellingen doorgaan in het vertrouwde huistheater van Pierke. Daarom vinden de shows dit najaar plaats in het Parochiaal Centrum van Ledeberg. Op het programma staan klassiekers zoals Aladdin en Pinokkio.

“De nood om weer poppenspel te spelen is groot”, klinkt het bij de organisatie. “Zelfs al is dat voor een beperkt publiek en moeten we rekening houden met de vele veiligheidsregels. Wekenlang zochten we een andere (lees grotere) locatie, want in ons knusse huistheater is afstand houden onmogelijk. We vonden een tijdelijk onderkomen in het Parochiaal Centrum van Ledeberg, op een boogscheut van onze vaste stek. Er kunnen daar 50 personen plaatsnemen met voldoende afstand van elkaar.”

Vanaf zondag 27 september en vervolgens om de 14 dagen kunnen de Pierke opnieuw aan het werk zien. Het nieuwe programma bulkt van de kaskrakers: Aladdin en de Wonderlamp, Pinokkio, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, De Zwaanprinses passeren de revue.

Reservatie en tickets via Uitbureau.