Pierke Pierlala is mee met zijn tijd: het hipste masker van allemaal Sabine Van Damme

04 mei 2020

18u34 0 Gent Als Marc Van Ranst zijn mondmaskers mag aanpassen aan zijn kledij, dan mag Pierke Pierlala dat ook. Dat moet zowat de gedachte zijn geweest van Luk De Bruycker. Het resultaat mag er zijn.

Geen Gentse Feesten, maar veel politiek om mee te lachen. Dus is het quasi onmogelijk dat ’t Spelleke van Drei Kluiten niet zal opduiken in Gent tijdens de periode dat er Feesten zouden moeten zijn. De Bruycker zei het ook zelf al: “Desnoods treden we op voor 3 mensen op de tram.” En omdat mondmaskers nu eenmaal verplicht zijn op het openbaar vervoer, heeft Pierke zich aangepast. Laat maar komen, die ‘geen Gentse Feesten’.