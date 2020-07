Pierke Pierlala buigt kritiek om in mooi gebaar: schenking van 851 euro voor twee goede doelen Sabine Van Damme

27 juli 2020

09u49 0 Gent Zondag speelde Pierke Pierlala de hele Baracitazaal in het ICC vol. 200 mensen woonden er volledig coronaproof zijn Gentse Feestenkoenfeeranse bij. In de zaal ook de burgemeester, de Feestenburgemeester en enkele schepenen. Dat hield Luk De Bruyker niet tegen om nog eens stevig van leer te trekken tegen het subsidiereglement van de Feesten. “Maar kijk, we hebben zelf ingezameld voor u”, sneerde hij naar Annelies Storms.

Slaan en zalven, het kan allemaal in de Koenfeeranse van Pierke Pierlala en ’t Spelleke van Drei Kluiten. “Eigenlijk doen we dit niet meer”, sprak Luk De Bruycker. “Maar in uitzonderlijke omstandigheden, zoals nu met die corona, springen we toch weer op het podium. Dat is heel last minute beslist, en dus kregen we hier van de stad nul euro subsidies voor. Omdat we twee dagen te laat waren met onze aanvraag. Als de stad denkt dat de Feesten Onroerend Erfgoed gaan worden door de optredens van de pleinen, zijn ze nochtans dik mis. Als de Feesten Onroerend Erfgoed worden, zal dat door de Gentse artiesten zijn.” Luk en co speelden enkele kleine Koenfeeranses in het Lakenmetershuis op de Vrijdagmarkt. Daar kon telkens 30 man binnen. Daar hielden ze ook telkens een collecte voor de initiatieven die niks kregen van de stad. “We haalden al 1.702 euro op”, zei hij op het einde van de show. “De helft is voor ons, de andere helft mag de stad aan organisaties geven die geen subsidies kregen. Kom er maar om, Schepen Storms.”

Voor een volle zaal stapte Storms – overigens door vele anderen wél geprezen omwille van haar kordate subsidiebeleid – dapper het podium op, mét enkele flessen wijn voor Pierke. De omslag met geld aanvaardde ze dankbaar. “Deze 851 euro gaat naar twee hulporganisaties in onze stad, die zich inzetten voor kinderen”, zei ze. “De Sloep en Babynest.”

Baracita

Vermoedelijk komt daar nog een pak geld bij, want ook aan het einde van de voorstelling in het ICC was er nog een ophaling. En daar was dus 200 man aanwezig. Organisator Stefaan De Winter bedankte de aanwezigen. “Jullie, het publiek, zijn het noodfonds voor de culturele sector. Wij hebben hier ook nul euro subsidie voor gekregen, vooral ook omdat we geen subsidies hebben aangevraagd. Maar burgemeester, als er ergens onder een tapijt nog geld ligt, hier is het welkom.” De Baracita-zaal is nog te weinig gekend bij het grote publiek. De zomerbar buiten doet het ontzettend goed, maar naar de culturele voorstellingen binnen komt nog te weinig volk. “We hebben zelfs al een voorstelling moeten afgelasten omdat we gewoon niet uit de kosten geraakten”, aldus De Winter. “Nochtans zijn artiesten blij dat ze weer mogen spelen. Maar mensen durven precies niet meer komen. Of ze weten niet dat wij hier zijn. Deze zaal is meer dan groot genoeg, iedereen zit ruim ver uit elkaar en mondmaskers zijn verplicht. Het is dus veilig. En al onze voorstellingen zijn te vinden op Uitbureau.be. Wij stoppen niet na de Gentse Feesten, wij doen nog de hele zomer door, tot eind september zelfs.

Op het programma staat onder meer nog bluestalent Tiny Legs Tim (31/7), kindertheater van Jan De Smet voor kindjes vanaf 3 jaar (2/8), Jan Jaap van de Wal (15/8) en Mareille Labohm (23/8). Het volledige programma vindt u hier.